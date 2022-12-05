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Сегодня, 16:10

Резцова поддержала норвежского лыжника, назвавшего Губерниева идиотом

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Анфиса Резцова.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в комментарии для «СЭ» отреагировала на слова норвежского лыжника Синдре Бьернестад Скара, который назвал Дмитрия Губерниева идиотом и обвинил его в том, что в его словах нет правды.

«Разделяю ли я мнение норвежского лыжника? Сейчас это озвучивать не буду, я давно уже озвучила, кто есть такой Губерниев. Он очень много лишнего говорит про всех, и про наших в частности. Поэтому лыжник прав, что так высказался про Губерниева», — сказала Резцова «СЭ».

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что спортсменов из сборной Норвегии не волнует отсутствие россиян на международных стартах. В ответ норвежский лыжник Скар назвал россиянина идиотом.

Анфиса Резцова — двукратная олимпийская чемпионка по биатлону (1992, 1994) и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам (1988).

Дмитрий Губерниев. Губерниев — об оскорблении со стороны лыжника Скара: «Я не знаю, кто это, а он знает, кто я»
Анфиса Резцова
Дмитрий Губерниев
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