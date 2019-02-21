Ретивых завоевал бронзу ЧМ-2019 в спринте. Золото у Клебо, который взбесил Устюгова

Российский лыжник Глеб Ретивых завоевал бронзу в спринте на чемпионате мира, который проходит в австрийском Зефельде.

Первым стал норвежец Йоханнес Клебо, который в полуфинале повздорил с россиянином Сергеем Устюговым, подрезав того на трассе.

Серебро досталось итальянцу Федерико Пеллегрино.

Лыжные гонки

Зефельд (Австрия)

Чемпионат мира

Мужчины

Спринт (С)

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 3.21,17

2. Федерико Пеллегрино (Италия) - отставание 0,23

3. Глеб Ретивых (Россия) - 1,37

4. Ришар Жув (Франция) - 1,99

5. Эмиль Иверсен (Норвегия) - 2,25

6. Люка Шанава (Франция) - 21,50

Артем Мальцев выбыл в четвертьфинале. Александр Большунов и Сергей Устюгов - в полуфинале.

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