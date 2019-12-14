Россиянин Глеб Ретивых занял пятое место на этапе Кубка мира в Давосе. Александр Большунов, Сергей Устюгов и Александр Терентьев выбыли в четвертьфинале.

Давос (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

Спринт (С)

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.21,51

2. Люка Шанава (Франция) — отставание 0,5

3. Ховард Таугбель (Норвегия) — 1,36

4. Синнре Скар (Норвегия) — 1,54

5. Глеб Ретивых (Россия) — 3,19

6. Саймон Хэмилтон (США) — 4,82