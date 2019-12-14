Ретивых — пятый в спринте в Давосе
17:52
Россиянин Глеб Ретивых занял пятое место на этапе Кубка мира в Давосе. Александр Большунов, Сергей Устюгов и Александр Терентьев выбыли в четвертьфинале.
Давос (Швейцария)
Кубок мира
Мужчины
Спринт (С)
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.21,51
2. Люка Шанава (Франция) — отставание 0,5
3. Ховард Таугбель (Норвегия) — 1,36
4. Синнре Скар (Норвегия) — 1,54
5. Глеб Ретивых (Россия) — 3,19
6. Саймон Хэмилтон (США) — 4,82
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skiing/worldcup/2019-2020/events/2454_32_0/
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