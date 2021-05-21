Ретивых опубликовал совместное фото с лыжниками сборной Италии
14:34
Российский лыжник Глеб Ретивых в своем Instagram опубликовал совместное фото с итальянскими лыжниками.
«Пока все выкладывают фотографии, как они катаются на снегу, я хочу вас познакомить с позитивными ребятами Федерико Пеллегрино и Франческо Де Фабиани. Да, действительно мы будем готовиться к зимнему сезону вместе», — подписал снимок Ретивых.
В апреле Федерация лыжных гонок России объявила о том, что чемпион мира по лыжным гонкам Федерико Пеллегрино и призер мирового первенства Франческо де Фабиани будут тренироваться со сборной России в группе Маркуса Крамера.
Также к сезону готовятся Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артем Мальцев, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак и Христина Мацокина.
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