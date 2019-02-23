Рете выиграл скиталон на чемпионате мира, Большунов – второй

Норвежский лыжник Шур Рете стал победителем мужского скиатлона на чемпионате мира в австрийском Зефельде. В гонке на 30 километров (15 км классическим стилем + 15 км свободным стилем) он преодолел дистанцию за один час, 10 минут, 21,8 секунды.

Россиянин Александр Большунов стал вторым. От победителя он отстал всего на 0,1 секунды. На третьей позиции еще один представитель Норвегии Мартин Йонсруд Сундбю, проигравший победителю 0,7 секунды. Россиянин Сергей Устюгов занял девятое место. Андрей Мельниченко стал 13-м. Евгений Белов и Денис Спицов показали, соответственно, 17-й и 22-й результат.

Зефельд (Австрия)

Чемпионат мира

Мужчины

Скиатлон, 15+15 км

1. Шур Рете (Норвегия) - 1:10.21,8

2. Александр Большунов (Россия) - отставание 0,1

3. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) - 0,7

4. Иво Нисканен (Финляндия) - 12,3

5. Клеман Парис (Франция) - 20,7

6. Алекс Харви (Канада) - 58,9

9. Сергей Устюгов (Россия) - 1.09,04

13. Андрей Мельниченко (Россия) - 1.53,0

17. Евгений Белов (Россия) - 2.21,0

22. Денис Спицов (Россия) - 3.29,4