Рете — об умышленном выносе Большунова с трассы: «Никто из нас не пошел бы на такую жертву»
06:54
Серебряный призер скиатлона на этапе Кубка мира в Лахти норвежец Шюр Рете прокомментировал заявление Александра Большунова о том, что Ханс Кристер Холунд в повороте на последний спуск умышленно вынес россиянина с трассы.
«Все мы знали, что здесь разыгрываются места на чемпионат мира. Никто из нас не пошел бы на такую жертву», — приводит слова Рете Dagbladet.
Норвежец Эмиль Иверсен выиграл стал победителем скиатлона. Весь пьедестал в 30-километровой гонке достался Норвегии: Сьюр Рете стал вторым, Пааль Голберг — третьим. Большунов финишировал пятым.
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