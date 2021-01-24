Серебряный призер скиатлона на этапе Кубка мира в Лахти норвежец Шюр Рете прокомментировал заявление Александра Большунова о том, что Ханс Кристер Холунд в повороте на последний спуск умышленно вынес россиянина с трассы.

«Все мы знали, что здесь разыгрываются места на чемпионат мира. Никто из нас не пошел бы на такую жертву», — приводит слова Рете Dagbladet.

Норвежец Эмиль Иверсен выиграл стал победителем скиатлона. Весь пьедестал в 30-километровой гонке достался Норвегии: Сьюр Рете стал вторым, Пааль Голберг — третьим. Большунов финишировал пятым.