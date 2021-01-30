Рентген не подтвердил перелом бедра у британского лыжника

У британского лыжника Эндрю Янга нет перелома, как подозревалось изначально. Рентген подтвердил у спортсмена сильный ушиб бедра, информирует VG.

28-летний по ходу масс-старта на этапе Кубка мира в шведском Фалуне упал и влетел в рекламный щит, ограждающий трассу.

Янг не смог не только продолжить гонку, но и покинуть трассу на ногах. Лыжника отправили на скорой помощи в ближайший госпиталь.