30 мая 1985 года в Дзержинском родился Никита Валерьевич Крюков. Сегодня известному российскому лыжнику исполняется 35 лет.

Крюков — олимпийский чемпион 2010 года в личном спринте, серебряный призёр Олимпиады 2014 года в командном спринте, трёхкратный чемпион мира в спринте. Заслуженный мастер спорта России (2010). Крюков — единственный мужчина в истории советских и российских лыжных гонок, выигравший за карьеру более двух титулов чемпиона мира.

22 декабря 2017 года решением Международного олимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил он был лишен серебряной медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи и пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх. Но 1 февраля 2018 года решением Спортивного арбитражного суда был оправдан, решение о дисквалификации отменено, медаль возвращена.