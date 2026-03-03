Расписание молодежного чемпионата мира по лыжным гонкам 2026: соревнования с Савелием Коростелевым
Молодежный чемпионат мира по лыжным гонкам проходит со 2 по 8 марта
Молодежный чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в норвежском Лиллехаммере со 2 по 8 марта. В соревнованиях примет участие российский лыжник в нейтральном статусе Савелий Коростелев в категории U23.
Расписание гонок МЧМ-2026 в Лиллехаммере с участием Савелия Коростелева
3 марта, вторник
12.00 — Спринт, свободный стиль. Квалификация
14.30 — Спринт, свободный стиль. Финалы
5 марта, четверг
14.30 — 20 км, масс-старт, свободный стиль
7 марта, суббота
11.30 — 10 км, разделка, классический стиль
Время начала — московское.
Официальной трансляции турнира в России нет. Следить за результатами гонок и новостями МЧМ-2026 можно в разделе лыжных гонок на сайте «СЭ».
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