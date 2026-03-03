Расписание молодежного чемпионата мира по лыжным гонкам 2026: соревнования с Савелием Коростелевым

Молодежный чемпионат мира по лыжным гонкам проходит со 2 по 8 марта

Молодежный чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в норвежском Лиллехаммере со 2 по 8 марта. В соревнованиях примет участие российский лыжник в нейтральном статусе Савелий Коростелев в категории U23.

Расписание гонок МЧМ-2026 в Лиллехаммере с участием Савелия Коростелева

3 марта, вторник

12.00 — Спринт, свободный стиль. Квалификация

14.30 — Спринт, свободный стиль. Финалы

5 марта, четверг

14.30 — 20 км, масс-старт, свободный стиль

7 марта, суббота

11.30 — 10 км, разделка, классический стиль

Время начала — московское.

Официальной трансляции турнира в России нет. Следить за результатами гонок и новостями МЧМ-2026 можно в разделе лыжных гонок на сайте «СЭ».