"Радуемся серебру, комментировать больше нечего". Вяльбе - о мужской эстафете на ЧМ в Зефельде

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что рада второму месту мужской команды в эстафете на чемпионате мира, который проходит в австрийском Зефельде. Серебро завоевали Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Сергей Устюгов, на последнем этапе сражавшийся с норвежцем Йоханнесом Клебо.

- Радуемся серебру, комментировать больше нечего, - приводит ТАСС слова Вяльбе. - Что случилось с Устюговым? Придет домой - скажет. Я могу только выдвинуть предположение, но это абсолютно неправильно. Кто сегодня может с Клебо бороться, скажите? Могу только констатировать, что у нас серебряная медаль.

Норвегия выиграла мужскую эстафету на чемпионате мира в Зефельде. Россия отстала на 38,8 секунды.

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