"Пыталась держаться за Йохауг, но она бежала очень быстро". Непряева - о серебре в марафоне на этапе КМ в Осло

Российская лыжница Наталья Непряева заявила, что пыталась держаться за норвежкой Терезой Йохауг во время марафона на этапе Кубка мира в Осло. 23-летняя россиянка стала второй, 30-летняя норвежка завоевала золото.

- Первые десять километров я пробовала держаться за Йохауг, но когда начались длинные подъемы, это оказалось невозможным, - приводит слова Непряевой NTB. - Она была очень быстрой.

После этой гонки Непряева набрала 1267 очков в общем зачете Кубка мира. Она уступает 50 баллов лидирующей Ингвильд Остберг из Норвегии (1317).

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