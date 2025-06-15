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Лыжные гонки

15 июня 2025, 15:52

Пятикратный олимпийский чемпион Клебо сообщил о помолвке

Алина Савинова
Йоханнес Клебо и Пернилла Досвик.
Фото соцсети

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо сделал предложение своей девушке Пернилле Досвик.

28-летний спортсмен опубликовал в своих социальных сетях совместное фото, на котором Досвик показала кольцо на безымянном пальце. Пара состоит в отношениях с 2017 года.

«2025-й становится все лучше и лучше», — подписал снимок Клебо.

Клебо является пятикратным олимпийским чемпионом и 15-кратным чемпионом мира. На мировом первенстве 2025 года в Тронхейме норвежец установил рекорд по числу медалей на чемпионатах мира по лыжным гонкам среди мужчин и обошел россиянку Елену Вяльбе по количеству золотых медалей на чемпионатах мира. Также Клебо пять раз выигрывал Кубок мира и четыре раза — многодневку «Тур де Ски».

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Йоханнес Клебо
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