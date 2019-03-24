Протест сборной России на действия Йохауг против Непряевой в масс-старте отклонен

Протест сборной России по лыжным гонкам на действия Терезы Йохауг в отношении Натальи Непряевой в масс-старте на этапе Кубка мира в канадском Квебеке отклонен. Норвежка подрезала россиянку, после чего та упала и сломала палку.

- Протест отклонен, потому что у жюри не было фотографий этого происшествия, - приводит ТАСС слова тренера сборной России Маркуса Крамера. - Опрос Йохауг по инциденту также ничего не выявил.

Ранее был отклонен еще один протест сборной России, касающийся дисквалификации Юлии Белоруковой. Та умышленно ударила палкой шведку Фриду Карлссон во время четвертьфинала спринта.

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