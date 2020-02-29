Прославленной лыжнице Раисе Сметаниной исполнилось 68 лет

Сегодня исполнилось 68 лет легендарной советской лыжнице, многократной олимпийской чемпионке и чемпионке мира Раисе Сметаниной.

Сметанина — четырехкратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, многократная чемпионка СССР. В 1981 году она заняла первое место в общем зачете Кубка мира. Сметанина является одной из самых титулованных спортсменок в истории лыжного спорта.

В ее активе также пять серебряных и одна бронзовая медаль Олимпийских игр, четыре серебряные и три бронзовые медали чемпионатов мира. На Играх 1976 года в Инсбруке она завоевала два золота и одно серебро.

На момент завершения карьеры занимала первое место в мире среди всех спортсменов (как среди женщин, так и среди мужчин) по общему количеству наград на зимних Олимпиадах. После этого ее сумели опередить только Бьорн Дэли и Уле Эйнар Бьорндален у мужчин и Марит Бьорген у женщин. Первая спортсменка (как среди женщин, так и мужчин), которая сумела завоевать медали на пяти зимних Олимпиадах подряд.