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Про Елену Вяльбе снимут фильм

10:40

В марте 2020 года в Магаданской области приступят к съемкам фильма про известную колымскую лыжницу, трехкратную олимпийскую чемпионку, четырнадцатикратную чемпионку мира, многократную чемпионку СССР и России Елену Вяльбе, информирует сайт правительства Магадонской области.

Документально-художественная лента «Белый снег» расскажет о жизни именитой спортсменки, её государственных и спортивных подвигах, а также о нашем регионе. Режиссером выступит Николай Хомерики, в числе работ которого фильмы «Ледокол», «977» и «Сказка про темноту»,

Дополнительная информация

https://www.49gov.ru/press/press_releases/index.php?id_4=48500

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