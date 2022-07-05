Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 16:02

Призовой фонд соревнований Кубка мира по лыжным гонкам со следующего сезона будет увеличен

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) утвердил решение увеличить на 10 процентов призовой фонд всех соревнований Кубка мира, сообщает пресс-служба FIS на официальном сайте.

Данное решение вступит в силу с начала сезона-2022/23. При этом FIS внесет 20 процентов от общего количества средств призового фонда.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

1 марта FIS отстранила российских спортсменов от международных соревнований до окончания сезона-2021/22.

0
Читайте также
«Боюсь остаться здесь навсегда»: звезда сборной США пишет горькие письма из российского СИЗО
Дзюба доигрался? Почему экс-капитан сборной России до сих пор не может найти себе новый клуб
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бородавко заявил, что решение FIS никак не повлияет на подготовку лыжников к новому сезону

Резцова: «В этом году даже к зиме нашим спортсменам будет сложно вернуться»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости