Призовой фонд соревнований Кубка мира по лыжным гонкам со следующего сезона будет увеличен

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) утвердил решение увеличить на 10 процентов призовой фонд всех соревнований Кубка мира, сообщает пресс-служба FIS на официальном сайте.

Данное решение вступит в силу с начала сезона-2022/23. При этом FIS внесет 20 процентов от общего количества средств призового фонда.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

1 марта FIS отстранила российских спортсменов от международных соревнований до окончания сезона-2021/22.