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Лыжные гонки

28 ноября 2025, 12:50

Призер Олимпийских игр Пярмякоски завершит карьеру после сезона-2025/26

Анастасия Пилипенко

Финская лыжница Криста Пярмякоски объявила, что завершит карьеру в конце сезона-2025/26.

«Путь был полон запоминающихся моментов, успехов, радости, смеха, но также за эти годы было много неудач, слез и разочарований. Я через многое прошла на этом пути и в последние годы все больше ценю, насколько эта работа безумно крутая.

Мудрейшие люди говорят: «Вы поймете, когда придет время». Думала, что оно пришло весной 2023 года, но на тот момент путешествие еще не было бы завершенным. Теперь я смирилась и понимаю, что это последний сезон в моей карьере», — написала Пярмякоски в социальных сетях.

В активе 34-летней Пярмякоски 2 серебряные и 3 бронзовые награды Игр 2014, 2018 и 2022 годов. Она также является семикратным призером чемпионатов мира.

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Криста Пармакоски
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