Призер Олимпиады-2018 Нечаевская рассказала о планах на подготовку к Играм-2022 в Пекине
Российская лыжница, бронзовый призер Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане Анна Нечаевская на пресс-конференции по итогам сезона прокомментировала личные результаты и рассказала о планах на сезон-2021/22.
«Планы были на этот сезон совсем другие, а в итоге он получился довольно скомканный. Связано это, вероятно, с пропуском соревнований, не хватило практики стартов. В итоге не получилось практически ничего, настраивалась на чемпионат России, на свои коронные дистанции, но и там не смогла полностью себя реализовать. Но ничего, я не отчаиваюсь, будем бороться. Будем анализировать почему не получилось ничего в этом сезоне, были цели, но они не реализовались. Теперь у меня огромная мотивация и спортивная злость. Конечно, собираюсь дальше готовиться к Олимпийским Играм, тренироваться», — рассказала Нечаевская.
Отметим, что Олимпиада в столице Китая Пекине пройдет с 4 по 22 февраля 2022 года.
(Рустам Имамов)
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