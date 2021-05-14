Призер Олимпиады-2018 Нечаевская рассказала о планах на подготовку к Играм-2022 в Пекине

Российская лыжница, бронзовый призер Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане Анна Нечаевская на пресс-конференции по итогам сезона прокомментировала личные результаты и рассказала о планах на сезон-2021/22.

«Планы были на этот сезон совсем другие, а в итоге он получился довольно скомканный. Связано это, вероятно, с пропуском соревнований, не хватило практики стартов. В итоге не получилось практически ничего, настраивалась на чемпионат России, на свои коронные дистанции, но и там не смогла полностью себя реализовать. Но ничего, я не отчаиваюсь, будем бороться. Будем анализировать почему не получилось ничего в этом сезоне, были цели, но они не реализовались. Теперь у меня огромная мотивация и спортивная злость. Конечно, собираюсь дальше готовиться к Олимпийским Играм, тренироваться», — рассказала Нечаевская.

Отметим, что Олимпиада в столице Китая Пекине пройдет с 4 по 22 февраля 2022 года.

(Рустам Имамов)