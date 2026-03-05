Петухов — о серебре Коростелева на молодежном ЧМ-2026: «Здесь он должен был выиграть»

Бронзовый призер Олимпиады-2010 в командном спринте Алексей Петухов прокомментировал «СЭ» результат россиянина Савелия Коростелева в масс-старте на 20 км на молодежном чемпионате мира в Лиллехаммере.

«Савелий находится в хорошей форме. Посмотрел финиш, здесь он был одним из фаворитов, если говорить о том, что спортсмены, которые темные лошадки до 23 лет, могут вылезти. Но все равно Савелий считается более высококлассным спортсменом. Он проявил себя на Олимпиаде, боролся с такими сильными спортсменами, как Клебо, Иверсен. Здесь он должен был выиграть. Я думаю, что он сам немного расстроен из-за прохождения финиша. В принципе он всю гонку провел достойно, выкатывался на финиш первый. Но мы видели, насколько у немца хороши лыжи.

Он садился там пятым-шестым, выкатывался на стадион, как говорится, из потока. И самое главное преимущество в том, что он занял ближнюю левую финишную бровку. За счет этого поравнялся с Савелием и в финишном створе был чуточку посильнее. Поэтому здесь проигрыш Савелия не физический, а тактический. Нужно было прижиматься как можно ближе и занимать этот радиус, чтобы другие спортсмены не смогли проскочить. С одной стороны, медаль достойная, с другой стороны, хотелось бы золотой медали», — сказал Петухов «СЭ».

22-летний Коростелев показал результат 43 минуты 32,8 секунды. Он уступил победителю — немцу Элиасу Кеку всего 0,3 секунды. Третье место занял канадец Ксавье Маккивер.

(Полина Решетникова)

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