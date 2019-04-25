Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) признал итоги сезона 2018/19 удовлетворительными.

– Сегодня мы рассматривали привычный спектр вопросов – оценка прошедшего сезона, составы групп на следующий сезон. Оценка за сезон – удовлетворительно, – цитирует главу федерации Елену Вяльбе ТАСС.

На чемпионате мира-2019 в австрийском Зефельде российские лыжники завоевали пять серебряных и три бронзовые медали, по количеству наград сборная показала лучший результат за последние 18 лет.

По итогам Кубка мира россияне Александр Большунов и Наталья Непряева заняли второе место в общем зачете турнира.В активе Непряевой серебро "Тур де Ски", такой же результат в многодневке показал Сергей Устюгов.