Президент норвежской лыжной федерации извинился за требование отстранить сборную России от Кубка мира

Президент норвежской лыжной федерации Эрик Ресте принес извинения за призыв отстранить сборную России от Кубка мира по лыжным гонкам.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

Позднее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что Ресте принес извинения за свои слова.

— Да-да, он извинился, — приводит TV2 слова Вяльбе.