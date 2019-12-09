Президент норвежской лыжной федерации будет требовать отстранения сборной России от Кубка мира
Президент норвежской лыжной федерации Эрик Ресте высказался об отстранении России от международных соревнований на четыре года. Он будет требовать отстранения сборной России от Кубка мира по лыжным гонкам.
- Моя позиция четкая — правила не должны трактоваться по-разному для чемпионата мира и Кубка мира, — цитирует Ресте NRK. — Я противник коллективного наказания, но наша чаша терпения переполнена. Россия на протяжении долгого времени демонстрировала, что ее больше волнует защита мошенников, а не тех, кто старается играть по правилам.
9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.
В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.
Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.
Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.
ВАДА забанило российский спорт на четыре года. Большой онлайн