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Вяльбе — о выступлении Большунова на первом этапе Кубка России: «Он еще наберет форму»

Алина Савинова
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила выступление Александра Большунова на первом этапе Кубка России в Вершине Теи.

Во вторник, 26 ноября, 27-летний спортсмен стал вторым в разделке на 15 км свободным стилем. Ранее он показал седьмой результат в гонке на 15 км классическим стилем и не смог квалифицироваться в полуфинальные забеги в спринте.

«Большунов постепенно набирает форму. Саша просто еще не делал скоростных тренировок, не продышался, потому что он болел, а потом надо было тренироваться. Объемы-то сделаны, но у нас циклический вид спорта и на одних объемах быстро не побежишь. Я уверена, что все у него будет нормально, ведь сезон только начинается», — приводит РИА «Новости» слова Вяльбе.

Второй этап Кубка России по лыжным гонкам также пройдет в Вершине Теи. Соревнования стартуют 1 декабря и завершатся 4 декабря.

Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира в скиатлоне и двукратным обладателем Кубка мира. Также он дважды выигрывал лыжную многодневную гонку Тур де Ски.

Источник: РИА Новости
Александр Большунов
Елена Вяльбе
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