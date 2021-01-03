Представитель сборной Франции на «Тур де Ски» заразился коронавирусом

Один из представителей сборной Франции сдал положительный тест на коронавирус на «Тур де Ски», утверждает Dagbladet.

Зараженный был немедленно изолирован, а все, кто с ним контактировал в последние дни, были помещены на карантин.

Следующая гонка «Тур де Ски» состоится 5 января. Этап в Италии, который станет вторым на многодневке, включает в себя индивидуальные гонки и гонки преследования.