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Представитель сборной Франции на «Тур де Ски» заразился коронавирусом

3 января 2021, 23:55
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Один из представителей сборной Франции сдал положительный тест на коронавирус на «Тур де Ски», утверждает Dagbladet.

Зараженный был немедленно изолирован, а все, кто с ним контактировал в последние дни, были помещены на карантин.

Следующая гонка «Тур де Ски» состоится 5 января. Этап в Италии, который станет вторым на многодневке, включает в себя индивидуальные гонки и гонки преследования.

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