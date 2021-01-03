Представитель сборной Франции на «Тур де Ски» заразился коронавирусом
3 января 2021, 23:55
Один из представителей сборной Франции сдал положительный тест на коронавирус на «Тур де Ски», утверждает Dagbladet.
Зараженный был немедленно изолирован, а все, кто с ним контактировал в последние дни, были помещены на карантин.
Следующая гонка «Тур де Ски» состоится 5 января. Этап в Италии, который станет вторым на многодневке, включает в себя индивидуальные гонки и гонки преследования.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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