Представитель FIS: «Большинство спортсменов поддерживают нынешний формат лыжных гонок»

Гоночный директор международной Федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньерей ответил на критику организации после изменений в формате этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция).

Ранее спортсменам предстояли индивидуальные гонки свободным стилем на 15 километров у женщин и 30 километров у мужчин. Затем организаторы соревнований заменили их на масс-старты. Женщины пробегут 10 км, мужчины — 15.

В то же время сокращение дистанции у женщин до 10 километров вызвало критику с точки зрения равенства полов. Так, против этого решения высказалась норвежская лыжница Мария Рюдквист из-за того, что дистанция у мужчин и женщин не одинаковая.

— Очевидно, золотое правило состоит в том, что мужчины должны пробегать больше, даже если это происходит за счет того, что женщинам приходится уходить от своей обычной программы. В этом случае это совершенно абсурдно, — отметила Рюдквист.

— Нет никаких вопросов относительно физиологической способности женщин и мужчин пробегать одинаковые дистанции, — цитирует Миньере Aftonbladet. — На протяжении многих лет об этом шла дискуссия. Но когда мы спрашиваем лыжников, большинство поддерживает тот формат, который есть сейчас.