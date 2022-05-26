В Госдуме отреагировали на непереизбрание Вяльбе в совет FIS

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на то, что Елену Вяльбе не переизбрали в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Это стратегическая ошибка, — сказал Свищев. — Вяльбе — тот человек, который развивает лыжи и спорт, открывает школы. Это заслуженный человек, имеющий непререкаемый авторитет в мире спорта. Россия является большим рынком в плане развития лыжного спорта, и сейчас FIS по сути разрывает эти связи. И не понятно, сможет ли потом федерация эти связи восстановить. Судя по всему, некоторые представители FIS не голосовали из-за боязни или из-за антироссийской истерии. Но, не выбрав Вяльбе в руководящие органы, FIS наносит лыжному спорту большой ущерб»

Выборы прошли в четверг на конгрессе FIS в Милане. Вяльбе получила 48 голосов из 115, она заняла последнее место из 23 кандидатов.