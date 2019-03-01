"Предполагали, что Устюгов будет прорываться вперед". Спортивный директор сборной Норвегии - о мужской эстафете на ЧМ

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус заявил, что его команда ожидала прорыва россиянина Сергея Устюгова на четвертом этапе мужской эстафеты на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Гонку выиграла Норвегия - отставание России составило 38,8 секунды.

- Еще один фантастический день, по-настоящему особенная эстафета, - приводит слова Лефсуса NRK. - Мы предполагали, что Устюгов будет прорываться вперед на последнем этапе. Поэтому не поверили в то, что случилось.

Норвегия занимает 1-е место в медальном зачете чемпионата мира в Зефельде: в активе этой команды 19 наград, включая 10 золотых медалей.

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