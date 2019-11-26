Пойманный на кровяном допинге австрийский лыжник теперь сотрудничает с ВАДА

Австрийский лыжник Макс Хауке, который был уличен в использовании кровяного допинга, теперь сотрудничает с ВАДА, сообщает Expressen. Ему грозит тюремный срок от 6 месяцев до 5 лет, если его вина будет доказана. Ранее Хауке, а также его партнер по сборной Доминик Бальдауф были дисквалифицированы на 4 года.

— О случаях допинга в сборной России мы все могли прочитать, — сказал Хауке. — Чувствовалось, что российские лыжники принимают допинг. А также Швеция и Норвегия. Но я все равно не могу утверждать — это только мое ощущение.

Также Хауке рассказал о нюансах собственного переливания крови. Оказывается, его медкоманда часто бронировала номер в той же гостинице. Хауке сообщали время, к которому он должен был подойти, а после гонки снова вызывали на процедуру. А в Лиллехаммере врачи даже арендовали целый дом.