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Допинг

Пойманный на кровяном допинге австрийский лыжник теперь сотрудничает с ВАДА

14:46
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Австрийский лыжник Макс Хауке, который был уличен в использовании кровяного допинга, теперь сотрудничает с ВАДА, сообщает Expressen. Ему грозит тюремный срок от 6 месяцев до 5 лет, если его вина будет доказана. Ранее Хауке, а также его партнер по сборной Доминик Бальдауф были дисквалифицированы на 4 года.

О случаях допинга в сборной России мы все могли прочитать, — сказал Хауке. — Чувствовалось, что российские лыжники принимают допинг. А также Швеция и Норвегия. Но я все равно не могу утверждать — это только мое ощущение.

Также Хауке рассказал о нюансах собственного переливания крови. Оказывается, его медкоманда часто бронировала номер в той же гостинице. Хауке сообщали время, к которому он должен был подойти, а после гонки снова вызывали на процедуру. А в Лиллехаммере врачи даже арендовали целый дом.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговый скандал




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