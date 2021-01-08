Повторные тесты на коронавирус у сборной Финляндии оказались отрицательными

Повторные тесты на коронавирус двух членов сборной Финляндии по лыжным гонкам показали отрицательный результат, информирует Ilta-Sanomat.

Вчера команда сообщила о двух положительных тестах на COVID-19, но не назвала имена. Оба человека были изолированы.

Отметим, что похожая история произошла со сборной Швеции, когда положительным оказался результат первого теста лыжницы Линн Сван. Повторный тест показал отрицательный результат.

Сегодня на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме пройдут масс-старты классическим стилем.