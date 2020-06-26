«Постараюсь взять еще один, по всем правилам». Большунову вручили Кубок мира в Москве

Российский лыжник Александр Большунов получил Большой хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира-2019/20.

Заключительные этапы сезона в Северной Америке были отменены из-за пандемии коронавируса, лыжникам пришлось покинуть Квебек, не дождавшись итоговой церемонии.

Кубок Большунову вручили глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и член совета Международной федерации лыжного спорта Андрей Бокарев. Большунов признался, что хочет выиграть еще один титул в обычных условиях.

— Если честно, уже забыл, как все это прошло, как прошли те гонки. Эмоции ушли на второй план, в голове — новые задачи, я постараюсь сделать все для завоевания еще одного Большого глобуса, чтобы его вручили по всем правилам — после заключительного этапа Кубка мира. Чтобы испытать реальные, крутые эмоции. Этот кубок спрячу куда-нибудь в тихое место дома, — рассказал лыжник. (Дмитрий Кузнецов)