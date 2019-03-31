"После этого случая россияне раскритиковали меня в Инстаграме". Карлссон - об инциденте с Белоруковой

Шведская лыжница Фрида Карлссон призналась, что российкие болельщики раскритиковали ее в Инстаграме после инцидента с Юлией Белоруковой во время спринта на заключительном этапе Кубка мира в канадском Квебеке. 19-летняя спортсменка активно размахивала палками, мешая россиянке в четвертьфинальном забеге. На финише дистанции Белорукова умышленно ударила палкой шведку, за что была дисквалифицирована.

- Я получила довольно много критических комментариев от россиян в Инстаграме. - приводит слова Карлссон Expressen. - Некоторые писали на английском, но большинство - на русском. Не только я работаю в подобной технике. Это совпадение, что Белорукова оказалась позади меня, и я зацепила ее лицо. Я ничего не делала специально.

- Она не сделала ничего плохого. Это Белорукова ударила ее палкой. Нужно быть бдительным, когда дело доходит до такой реакции. Наверное, ей лучше не стоит ехать в Россию завтра, - приводит издание слова Мии Карлссон, являющейся матерью Фриды.

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