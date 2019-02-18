"Посиделки в номерах со спортсменами, кучи разного белья, грязные сплетни и шоу-бизнес". Губерниев вылетел на ЧМ по лыжам

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в Инстаграме сообщил, что его телевизионная команда отправилась на чемпионат мира по лыжам, который стартует 21 февраля в Австрии.

"Крепкая бригада профессионалов мирового телевидения летит на Чемпионат Мира по лыжам !!!! Полное погружение в материал , обилие интервью и посиделки в номерах со спортсменами до глубокой ночи !!!! Кучи разного белья , грязные сплетни и шоу-бизнес !!!!! Продвинем дело Баскова и Киркорова в Зеефельде !!!! Цвет настроения лыжи !!!! Спорт – яркое шоу , тишина не для нас !!!! Елена Вяльбе – скоро будем", – написал Губерниев, добавив большое количество эмоджи клоунов.

Напомним, что Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что Губерниев – "сейчас больше шоумен, а не спортивный комментатор".