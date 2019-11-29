Полторанин дисквалифицирован на 4 года за кровяной допинг

Международная федерация лыжного спорта (FIS) дисквалифицировала на четыре года 32-летнего Алексея Полторанина из Казахстана за нарушение антидопинговых правил, информирует expressen.se.

Также наказаны эстонцы Карел Таммьярва, Андреас Веерпалу и Алго Керпа. Все обвиняются в применении кровяного допинга.

— Мы тщательно разобрались в ситуации, — отметил генеральный секретарь FIS Сара Льюис.

Напомним, что они стали участниками допингового скандала на чемпионате мира 2019 года по лыжным гонкам. Тогда лыжники переливали кровь в замаскированном под парикмахерскую здании.