Полиция задержала и допросила эстонского тренера в рамках расследования допингового дела

Эстонский тренер по лыжным гонкам Мати Алавер был задержан полицией у себя на родине, сообщает ERR. Арест был проведен в рамках расследования допингового дела, которое вела австрийская и немецкая полиция.

По данным источника, Алавер был допрошен, после чего покинул полицейский участок. Также эстонская полиция провела обыск в его доме.

Напомним, международная допинговая сеть была раскрыта во время чемпионата мира по лыжным гонкам в австрийском Зефельде. Среди ее участников оказались и эстонские спортсмены.