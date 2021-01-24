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Погиб казахстанский лыжник Николай Чеботько

09:48

Федерация лыжных гонок Казахстана сообщила о гибели лыжника Николая Чеботько.

Чеботько скончался в возрасте 38 лет в результате несчастного случая. Как сообщает Prosports.kz, смерть наступила в результате дорожно-транспортного происшествия.

В 2013 году Чеботько вместе с Алексеем Полтораниным выиграл бронзу чемпионата мира в командном спринте. Спортсмен трижды становился чемпионом Азиатских игр.

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