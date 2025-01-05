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Сегодня, 17:55

Победителем «Тур де Ски»-2025 стал Клебо

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Норвежец Йоханнес Клебо победил в лыжной многодневной гонке «Тур де Ски» 2025 года среди мужчин.

Клебо выиграл этот турнир 4-й раз в карьере. 28-летний спортсмен возглавил общий зачет, показав результат 3 часа, 24 минуты и 17,3 секунды. На последнем этапе в итальянском Валь-ди-Фьемме он финишировал 18-м.

2-е место занял австриец Мика Вермюлен (+1 минута 23,1 секунды), 3-м стал француз Юго Лапалю (+1.43,7).

Победитили и призеры среди женщин станут известны по окончании финального этапа, который пройдет позже в воскресенье, 5 января.

Клебо — 5-кратный олимпийский чемпион, 9-кратный чемпион мира и 4-кратный обладатель Кубка мира.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с 2022 года.

Йоханнес Клебо
Тур де Ски
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