«По Наташе я вообще ничего не понимаю». Бородавко обеспокоен состоянием Непряевой

Старший тренер сборной России переживает из-за формы одной из главных своих учениц — Натальи Непряевой. Сегодня она стала в спринте лишь 42-й. Хотя, по словам Юрия Бородавко, должна была выходить в финал.

— По Наташе вообще ничего не понимаю, — признался Юрий Бородавко. -Те движения, которые у нее сегодня были — вообще не ее. Это не для спринта. Честно говоря, меня это беспокоит.

— «Ничего не понимаю». Редко от вас эту фразу можно услышать.

— Потому что Наташа в прологе делала движения, которые ей несвойственны. Откуда это взялось? Она при самых плохих раскладах не должна откатываться дальше 10 места. Тут, коньком и по достаточно легкой трассе, был уверен, что она заедет в финал.

Ничего не предвещало такого выступления. Меня беспокоит и напрягает, что у моего спортсмена незапланированно плохое состояние.

— И что делать?

— Надо дать время, чтобы она успокоилась — и хорошо поговорить. Потому что, прежде чем делать какие-то дальнейшие тренировочные шаги, нужно разобраться что происходит. Либо мы какую-то работу не сделали, либо усталость накопилась — нужно тщательно все это разобрать и только потом принимать решение.