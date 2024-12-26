Племянник Сметаниной рассказал, что лыжница идет на поправку после инсульта

Юрий Сметанин, племянник четырехкратной олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной, поделился новыми подробностями о состоянии советской и российской лыжницы.

«Ей восстанавливают все утраченные функции организма, в том числе речи. Проводится работа с логопедом. Можно сказать, идет на поправку», — цитирует Сметанина РИА Новости.

14 декабря СМИ сообщили, что 72-летняя лыжница была госпитализирована после инсульта. Из-за него у женщины парализовало часть тела. Известная лыжница находилась в реанимации Коми республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Позднее ее перевезли в больницу в Санкт-Петербурге.

21 декабря стало известно, что состояние олимпийской чемпионки начало улучшаться, и ее перевели из реанимации в отделение интенсивной терапии.