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Лыжные гонки

27 ноября 2025, 14:56

Коростелев выиграл гонку на 15 км свободным стилем на этапе Кубка России в Кировске, Большунов стал 11-м

Анастасия Пилипенко
Савелий Коростелев.
Фото Global Look Press

Российский лыжник Савелий Коростелев одержал победу в гонке на 15 км свободным стилем на этапе Кубка России-2025/26 в Кировске.

Он финишировал с результатом 35 минут 10,9 секунды. Второе время показал Денис Спицов, уступивший Коростелеву 9,8 секунды. Тройку лидеров замкнул Сергей Ардашев, который проиграл лидеру 21,4 секунды.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял 11-е место (отставание +1:06,9).

29 ноября на этапе Кубка России в Кировске пройдут мужской и женский спринты.

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Савелий Коростелев
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