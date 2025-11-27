Пеклецова выиграла гонку на 10 км свободным стилем на первом этапе Кубка России в Кировске

Российская лыжница Алина Пеклецова одержала победу в гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России-2025/26 в Кировске.

Спортсменка финишировала с результатом 26 минут 14,1 секунды. Второе время показала Екатерина Никитина с отставанием 29,5 секунды. Тройку лидеров замкнула Лидия Горбунова, уступившая победительнице 38,4 секунды.

27 ноября в Кировске также пройдет мужская гонка на 15 км свободным стилем. Начало запланировано на 13:30 по московскому времени.