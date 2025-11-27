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Лыжные гонки

27 ноября 2025, 13:05

Пеклецова выиграла гонку на 10 км свободным стилем на первом этапе Кубка России в Кировске

Анастасия Пилипенко
Алина Пеклецова.
Фото Global Look Press

Российская лыжница Алина Пеклецова одержала победу в гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России-2025/26 в Кировске.

Спортсменка финишировала с результатом 26 минут 14,1 секунды. Второе время показала Екатерина Никитина с отставанием 29,5 секунды. Тройку лидеров замкнула Лидия Горбунова, уступившая победительнице 38,4 секунды.

27 ноября в Кировске также пройдет мужская гонка на 15 км свободным стилем. Начало запланировано на 13:30 по московскому времени.

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Алина Пеклецова
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