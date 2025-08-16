Первым генеральным директором FIS стал швейцарец Леманн

Чемпион мира по горнолыжному спорту 1993 года швейцарец Урс Леманн стал генеральным директором Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

В 2021-2024 годах Леманн входил в состав совета FIS.

Швейцарец стал первым генеральным директором в истории организации. Планируется, что к исполнению обязанностей он приступит на традиционной осенней встрече технических комитетов FIS в сентябре 2025 года. Ранее Леманн в том числе возглавлял Швейцарскую федерацию лыжного спорта.