Первым генеральным директором FIS стал швейцарец Леманн
Чемпион мира по горнолыжному спорту 1993 года швейцарец Урс Леманн стал генеральным директором Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
В 2021-2024 годах Леманн входил в состав совета FIS.
Швейцарец стал первым генеральным директором в истории организации. Планируется, что к исполнению обязанностей он приступит на традиционной осенней встрече технических комитетов FIS в сентябре 2025 года. Ранее Леманн в том числе возглавлял Швейцарскую федерацию лыжного спорта.
Новости