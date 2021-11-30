Чемпион мира и призер Олимпийских игр Федерико Пеллегрино в интервью «Чемпионату» рассказал об особенностях работы в составе сборной России. По словам итальянца, российские лыжники все говорят друг другу в лицо.

Напомним, что Пеллегрино вместе с Франческо Де Фабиани тренируется в составе группы Маркуса Крамера вместие с Устюговым, Мальцевым, Ретивых и другими лыжниками сборной России.

— А правда, что Устюгов постоянно ломает палки на тренировках?

— Да, есть такое. Сергей и Глеб каждую скоростную тренировку ломают палки. Понимаете, они очень сильны, и у каждого члена этой команды есть свои особенные черты. В каждом из этих спортсменов есть какая-то неведомая сила, подвластная только ему. У кого-то прекрасно работает голова, кто-то невероятно вынослив, кто-то хорош в классике, а кто-то и в классике, и в коньке. Работать с этой группой — это просто потрясающе, честное слово.

— Хорошо, а как насчет командного духа?

— Я, Дефа (Де Фабиани) и тренер Франсуа привнесли немного итальянского духа, шуток и хорошего настроения. Прелесть в том, что если в группе и были какие-то жёсткие обсуждения и споры, то, как правило, они проходили на русском языке. Так было даже лучше, по крайней мере, мы оставались вне дискуссий. И знаете, что меня ещё поразило? Мне кажется, это не только в группе Крамера, но такая черта вообще у русских — говорить всё в лицо. Когда были ссоры, то это было по-настоящему: ребята злились, удалялись из групп в WhatsApp, говорили друг другу что-то очень резкое. Но на следующий день всё забывалось и все снова были друзьями. Когда нужно было что-то сказать, это говорилось в лицо, в открытую. А в моей жизни были команды, где, бывало, что-то скрывалось, какие-то вещи не обсуждались, а потом со временем отношения ухудшались. Это не самая здоровая тактика в общении. А здесь мы увидели: люди понимают, что им ещё долго работать друг с другом и нужны реально хорошие отношения. Чтобы работа была плодотворной, все должны быть заодно. И в этой команде действительно есть доверие.