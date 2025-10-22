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22 октября 2025, 12:30

Колобков о решении FIS: «Есть чувство брезгливости по отношению к федерации из-за ее трусости и двуличности»

Александр Абустин
корреспондент

Экс-министр спорта РФ Павел Колобков в разговоре с «СЭ» отреагировал на недопуск российских лыжников к международным соревнованиям.

«Это еще раз показало, насколько международная федерация зависима от нескольких стран. Кстати, впервые из уст руководителей федераций прозвучало слово «бойкот». Это слово не из спортивной терминологии, скорее, из сферы политики. По сути, они все свои маски сбросили. Так что никакой сенсации нет. Эмоции у меня совершенно отрицательные. Жаль наших спортсменов, которые столько тренируются. Мы слышим столько красивых слов от международных федераций, международного олимпийского комитета и иностранных спортсменов. На это не стоит обращать внимание. Есть даже чувство брезгливости по отношению к международной федерации из-за ее трусости и двуличности», — сказал Колобков «СЭ».

21 октября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сообщила о недопуске россиян к соревнованиям олимпийского сезона.

Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS с марта 2022 года.

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Павел Колобков
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