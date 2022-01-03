Панжинский высказался о выступлении российских лыжников в масс-старте «Тур де Ски»

Серебряный призер зимних Олимпийских игр 2010 года Александр Панжинский высказался по поводу результатов мужского масс-старта на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме. Он признался, что его удивила физическая форма норвежца Йоханнеса Клебо.

«Алексей Червоткин сегодня большой молодец. На «Тур де Ски» он выглядел не очень ярко, но набрал форму по ходу многодневки. Приятно, что Алексей потихоньку возвращается к тому состоянию, в котором был в начале сезона.

Очень радует Денис Спицов. Второй раз он заезжает в топ-10 на «Тур де Ски» в классической гонке. Денис был близок к подиуму. Это очень хорошо для самого Дениса и нашей команды в целом», — цитирует Панжинского «Чемпионат».