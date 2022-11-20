Панжинский предположил, почему первый этап Кубка России по лыжным гонкам транслировали с помощью веб-камер

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский отреагировал на трансляцию первого этапа Кубка России по лыжным гонкам, которая велась с помощью веб-камер в интернете.

«Конечно, мне как болельщику и любителю лыжного спорта хотелось бы видеть полноценную картинку. В 2022 году трансляция со статичных веб-камер не тот уровень, которого заслуживает спорт. Хочется верить, что эта проблема исправится на дальнейших этапах кубках России. Уверен, что на это есть какие-то причины. Возможно, в Хакасии нет технической возможности. Верю, как и все зрители, что изменения будут и что мы получим качественную картинку», — приводит слова Панжинского Metaratings.ru.

19 ноября стартовал новый сезон Кубка России по лыжным гонкам. Первый этап проходит в Вершине Теи (Республика Хакасия). Официальная причина отсутствия трансляции в том, что в поселке не хватает технических возможностей.

Также не планируется трансляций и на втором этапе Кубка России, который будет проходить снова в Вершине Теи.