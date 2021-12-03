Серебряный призер Олимпиады Александр Панжинский высказался о невыходе мужчин и женщин в финалы в спринте на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

«Не стоит делать выводов по одной гонке. Так же, как нельзя было делать выводов по первому этапу, что норвежцы слабые, а мы сильные. У разных трасс есть своя специфика и традиции подготовки. Сорин в эфире сказал, что это быстрая трасса, где всегда высокая скорость. Очень специфичная, где очень затяжной финиш. Наша сборная не справилась с трассой, хотя показала очень хороший результат в квалификации, особенно парни. Но позиционные ошибки не дали возможности бороться за высокие места», — цитирует Панжинского «Чемпионат».