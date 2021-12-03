Панжинский — о спринте: «Сборная не справилась с трассой, хотя показала хороший результат в квалификации»
Серебряный призер Олимпиады Александр Панжинский высказался о невыходе мужчин и женщин в финалы в спринте на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.
«Не стоит делать выводов по одной гонке. Так же, как нельзя было делать выводов по первому этапу, что норвежцы слабые, а мы сильные. У разных трасс есть своя специфика и традиции подготовки. Сорин в эфире сказал, что это быстрая трасса, где всегда высокая скорость. Очень специфичная, где очень затяжной финиш. Наша сборная не справилась с трассой, хотя показала очень хороший результат в квалификации, особенно парни. Но позиционные ошибки не дали возможности бороться за высокие места», — цитирует Панжинского «Чемпионат».
Этап Кубка мира в мужской и женской спринтерских гонках свободным стилем прошел в пятницу, 3 декабря. Российский лыжник Александр Большунов не смог пройти в финал, заняв третье место в полуфинале. Россияне Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Глеб Ретивых вылетели на стадии четвертьфинала.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/skiing/news-4532821-panzhinskij-o-sprinte-sbornaya-ne-spravilas-s-trassoj-uveren-budut-sdelany-vyvody.html
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