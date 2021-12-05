Панжинский о мужской эстафете в Лиллехаммере: «Клебо теперь будет немного опасаться Устюгова»

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский прокомментировал результаты мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

«Спортсмены нашей команды отработали достойно. Все хорошо подготовили себе лыжи, было видно, что у наших спортсменов в ряде случаев лучше ехали, чем у норвежцев. Очень порадовал Устюгов: навязал достойную и острою борьбу Клебо, учитывая, что выходил на финишную прямую вторым. Думаю, Клебо сейчас будет немного опасаться Сергея.



Что касается Ивана Якимушкина, то он молодец, не побоялся идти вперед. Пускай, возможно, это сыграло в минус на финише, но боролся до конца. Теперь у нашего тренерского состава хорошие проблемы: большая скамейка запасных и сильный состав, даже два состава. Это приятные проблемы. Все хорошо, у нас прекрасная команда, к Олимпийскому сезону подошли в полной готовности. В каждой из четырех групп есть сильные спортсмены — это радует», — приводит «Чемпионат» слова Панжинского.

По итогам эстафеты вторая сборная России (Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев, Сергей Устюгов) заняла второе место, первая российская команда (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин) финишировала на четвертой строчке. Победу в гонке одержала сборная Норвегии (Эрик Вальнес, Эмиль Иверсен, Симен Крюгер, Йоханнес Клебо).