Пантрина — о Кировске: «Тут настоящая зима, горы, солнце, природа»

Лыжница Елизавета Пантрина в интервью «СЭ» прокомментировала свое выступление в гонке с раздельным стартом на 10 км в финале Кубка России в Кировске (Мурманская область).

Она заняла в гонке третье место. Первой финишировала Анастасия Кулешова, второй стала Вероника Степанова.

«Хорошие впечатления от гонки. Стартовала с запасом, не стала бросаться, разложилась по гонке достаточно хорошо, смогла добавить и получить третий результат, чем я довольна и чему рада. Рада, что у нас финал проходит именно в Кировске, тут еще настоящая зима, трасса хорошая, горы, природа, солнце. Отличные условия, комплекс мне очень нравится. Хотелось бы, чтобы тут и в дальнейшем проводили этапы Кубка.

Для меня гонка в гору будет первой в карьере, так что я даже и не представляю, как это будет проходить. Очень интересно, жду с нетерпением старта гонки. Специально не готовилась, просто тренируюсь в стандартном своем режиме к гонке. Посмотрим, какое у меня будет самочувствие в этой гонке, заранее ничего загадывать не буду. Как получится, так и получится.

После финала Кубка России я поеду в Апатиты, там побегу марафон, закачусь, потом домой отдыхать, восстанавливаться, УМО проходить. Еще очень долго до завершения сезона», — сказала Пантрина.