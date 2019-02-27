"Отставание в две секунды - не очень хорошо". Бессмертных - о втором месте на ЧМ

Российский лыжник Александр Бессмертных заявил, что испытывает двоякое чувство после индивидуальной гонки на чемпионате мира в австрийском Зефельде. 32-летний спортсмен занял второе место, уступив 2,9 секунды норвежцу Мартину Сундбю.

- Испытываю двоякое чувство, - сказал Бессмертных в эфире канала "Матч ТВ". - Первая личная медаль на таких соревнования – это классно. Но отставание в две секунды - это не очень хорошо. Но понимаю Сундбю - он стоял и рыдал. Это спорт, ничего сказать нельзя.

Я искренне рад, что получилось второе место на чемпионате мира. Обидно, что не первое, но рад, что получилась такая гонка. Второе место по таким условиям - это прогресс. Каша на трассе - не очень приятно было бежать. Второе место - супер. Большое спасибо сервису, они сработали на пять. Трасса не под массивных спортсменов из-за погодных условий.

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