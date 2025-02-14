Отец Большунова — о поездке сына в Италию: «Хорошие нас поддерживают. Плохие — погоняют. Так и должно быть»

Отец трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова Александр Большунов-старший прокомментировал «СЭ» участие сына в международной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии.

— Многие позитивно восприняли, что Большунов уехал в Европу...

— Вы сами прекрасно понимаете, что люди должны быть хорошие и плохие. Ничего страшного. Хорошие нас поддерживают. Плохие — погоняют. Так и должно быть. Чтобы все было белым и пушистым, такого не бывает в спортивной жизни. Так что все нормально. Они вроде вред делают, но на самом деле приносят пользу. Подбадривают. Так что все нормально. Им тоже большое спасибо.

13 февраля Большунов занял первое место в гонке на 30 км на турнире Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Он выиграл первый международный старт за три года.

Российские лыжники отстранены от международных турниров под эгидой FIS с 2022 года. Гонка в Италии не входит в календарь официальных лыжных соревнований.