14 февраля 2025, 14:45

Отец Большунова — о поездке сына в Италию: «Хорошие нас поддерживают. Плохие — погоняют. Так и должно быть»

Микеле Антонов
Корреспондент

Отец трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова Александр Большунов-старший прокомментировал «СЭ» участие сына в международной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии.

— Многие позитивно восприняли, что Большунов уехал в Европу...

— Вы сами прекрасно понимаете, что люди должны быть хорошие и плохие. Ничего страшного. Хорошие нас поддерживают. Плохие — погоняют. Так и должно быть. Чтобы все было белым и пушистым, такого не бывает в спортивной жизни. Так что все нормально. Они вроде вред делают, но на самом деле приносят пользу. Подбадривают. Так что все нормально. Им тоже большое спасибо.

Александр Большунов (в&nbsp;центре) выиграл международную гонку в&nbsp;Италии.«Скучаю по Клебо? Пусть он скучает по мне». Большунов создал ажиотаж на скромной гонке в Италии

13 февраля Большунов занял первое место в гонке на 30 км на турнире Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Он выиграл первый международный старт за три года.

Российские лыжники отстранены от международных турниров под эгидой FIS с 2022 года. Гонка в Италии не входит в календарь официальных лыжных соревнований.

Александр Большунов
Отец Большунова — о форме сына: «Все нормально у Александра! Он под нагрузками»

Бородавко считает, что участие Большунова в гонке в Италии сделало феноменальную рекламу турниру

